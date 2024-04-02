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В Ростовской области поймали браконьеров с сетями и спиннингом

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров, которые с помощью сетей и спиннинга незаконно ловили рыбу в Цимлянском водохранилище и реке Дон. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО

Новости Ростовской области

У 34-летнего жителя станицы Хорошевской изъяли резиновую лодку, 180 метров лесковых сетей и рыбу разных пород в количестве более 230 штук, которую он выловил в акватории Цимлянского водохранилища. Сумма ущерба составила около 60 тысяч рублей.

Позже на реке Дон полицейские задержали 37-летнего безработного жителя станицы Маркинской, который с помощью спиннинга на резиновой лодке с подвесным мотором наловил рыбы на сумму порядка 20 тысяч рублей.

Сейчас в отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до двух лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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