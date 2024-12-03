В Ростовской области поймали браконьеров с краснокнижной рыбой

Злоумышленники пытались скрыться с места происшествия.

В донском регионе в очередной раз пресекли незаконную деятельность браконьеров, связанную с незаконным ловом рыбы, занесенной в Красную книгу РФ. Об этом сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.

Обнаруженные на месте происшествия — на реке Гирло Большая Кутерьма на территории Донского природного парка Азовского района — браконьеры на двух лодках пытались скрыться от пограничного наряда. Законные требования об остановке, нарушители не выполнили, но в результате слаженных действий пограничников были остановлены.

У злоумышленников изъяты: незаконные орудия лова (сети) общей длиной 400 метров и более тонны рыбы частиковых видов, среди которой находились краснокнижные особи (стерлядь), говорится в сообщении. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам от браконьерской деятельности, составил свыше 3,5 млн рублей.

В настоящее время в отношении задержанных возбуждены дела об административных правонарушениях за незаконное рыболовство, также за неповиновение законному требованию сотрудников органов федеральной службы безопасности в связи с исполнением ими служебных обязанностей. Ведется расследование.

Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Ростовской области.