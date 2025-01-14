13 января в Ростовской области поезд насмерть сбил молодого мужчину. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Происшествие случилось в 18.25 на железнодорожном перегоне Аксай – Кизитеринка. На место выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Была установлена личность погибшего, им оказался 23-летний житель поселка Октябрьского Аксайского района. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Сейчас проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 60-летний мужчина попал под поезд.

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