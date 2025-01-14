Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области поезд насмерть сбил 23-летнего жителя поселка

На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

13 января в Ростовской области поезд насмерть сбил молодого мужчину. Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в 18.25 на железнодорожном перегоне Аксай – Кизитеринка. На место выезжала следственно-оперативная группа транспортной полиции. Была установлена личность погибшего, им оказался 23-летний житель поселка Октябрьского Аксайского района. По предварительной информации, причиной происшествия стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 

Сейчас проводится проверка, по результатам которой следственными органами будет принято процессуальное решение.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области 60-летний мужчина попал под поезд.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

ДТП новости поезд происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru