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В Ростовской области подвели итоги выборов Президента РФ

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Председатель донского облизбиркома Андрей Буров подвел итоги выборов Президента России в Ростовской области. Как он сообщил в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда», явка избирателей, с учетом дистанционного голосования, составила 81,28%.

Выборы Президента РФ

Со значительным отрывом победил кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин, за него проголосовали 90,81% избирателей, принявших участие в выборах (2 323 753 голоса).

На втором месте кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов с результатом 3,65% (93 364 голоса).

Третий результат у Владислава Андреевича Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди», его поддержали 2,76% избирателей (70 738 голосов).

За Леонида Слуцкого, представителя ЛДПР, проголосовали 2,07% избирателей Ростовской области (52 951 голос).

Как отметил Андрей Буров, за три дня голосования – с 15 по 17 марта – в Избирательную комиссию Ростовской области не поступило ни одной жалобы.

Фото «Таганрогской правды»

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выборы Президента РФ новости Ростовская область
Таганрогская правда
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