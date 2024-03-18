В Ростовской области подвели итоги выборов Президента РФ

Председатель донского облизбиркома Андрей Буров подвел итоги выборов Президента России в Ростовской области. Как он сообщил в пресс-центре медиагруппы «Комсомольская правда», явка избирателей, с учетом дистанционного голосования, составила 81,28%.

Со значительным отрывом победил кандидат-самовыдвиженец Владимир Путин, за него проголосовали 90,81% избирателей, принявших участие в выборах (2 323 753 голоса).

На втором месте кандидат от партии КПРФ Николай Харитонов с результатом 3,65% (93 364 голоса).

Третий результат у Владислава Андреевича Даванкова, выдвинутого партией «Новые люди», его поддержали 2,76% избирателей (70 738 голосов).

За Леонида Слуцкого, представителя ЛДПР, проголосовали 2,07% избирателей Ростовской области (52 951 голос).

Как отметил Андрей Буров, за три дня голосования – с 15 по 17 марта – в Избирательную комиссию Ростовской области не поступило ни одной жалобы.

Фото «Таганрогской правды»