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В Ростовской области подросток получил травмы при взрыве детонатора

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В Ростовской области 15-летний подросток получил ранения, когда пытался разобрать электрический детонатор. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Новости Ростовской области

Происшествие случилось в Красном Сулине. В полицию поступило сообщение из больницы о том, что несовершеннолетний подросток с травмами обратился за медицинской помощью. Сотрудники правопорядка выяснили, что мальчик попытался самостоятельно разобрать промышленный электрический детонатор, вследствие чего произошла детонация и взрыв.

«Ребенок получил травмы в виде ссадин. В больнице ему была оказана разовая помощь, в госпитализации мальчик не нуждался», — пишет источник.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области детского тренера подозревают в совращении девочек.

Фото telegram-канал «Че по Ростову»

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Таганрогская правда
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