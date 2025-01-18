В Ростовской области подросток получил травмы при взрыве детонатора

В Ростовской области 15-летний подросток получил ранения, когда пытался разобрать электрический детонатор. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Происшествие случилось в Красном Сулине. В полицию поступило сообщение из больницы о том, что несовершеннолетний подросток с травмами обратился за медицинской помощью. Сотрудники правопорядка выяснили, что мальчик попытался самостоятельно разобрать промышленный электрический детонатор, вследствие чего произошла детонация и взрыв.

«Ребенок получил травмы в виде ссадин. В больнице ему была оказана разовая помощь, в госпитализации мальчик не нуждался», — пишет источник.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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Фото telegram-канал «Че по Ростову»