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В Ростовской области подросток напал с ножом на родственника

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16-летний житель Азовского района Ростовской области подозревается в совершении тяжкого преступления.

Новости Ростовской области

В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

По версии следствия, 11 августа 2024 года подросток около домовладения, расположенного по улице Ленина в селе Кулешовка Азовского района, поссорился со своим  32-летним родственником.

«В результате конфликта несовершеннолетний нанес мужчине удар ножом в живот, причинив телесное повреждение, квалифицируемое, как тяжкий вред здоровью. Потерпевшего доставили в больницу, где оказали медицинскую помощь. После совершения преступления подозреваемый был задержан. В ходе допроса он полностью признал свою вину», — сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что 11 лет колонии получил житель Таганрога, нанесший своему знакомому смертельный удар ножом.

Фото: СУ СКР по Ростовской области

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Таганрогская правда
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