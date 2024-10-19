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В Ростовской области подростки извинились перед 68-летней учительницей, которую оскорбили

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Напомним, в Сеть попало видео инцидента, произошедшего в школе Шолоховского района Ростовской области, — подростки в нецензурной форме оскорбили пожилую учительницу.

Новости Ростовской области

По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, установлены личности хулиганов, ими оказались ученики Колундаевской школы.

Ситуацию взяли на контроль в администрации Шолоховского района. 17 октября здесь прошло внеочередное заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«Был заслушан вопрос о чрезвычайном происшествии с участием учащихся Колундаевской школы, распространивших в сети «Интернет» видеоролик, на котором учащиеся грубо оскорбляли учителя. По решению комиссии дети и их семьи поставлены на профилактический учёт и взяты на социальное сопровождение», — сообщает районная администрация.

Отмечается, что к подросткам, участвовавшим в травле педагога, «будут применены самые строгие меры в рамках действующего законодательства». Родителей привлекут к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.

А 18 октября в Колундаевской школе состоялась внеплановая общешкольная линейка, на которой присутствовали представители комиссии по делам несовершеннолетних, администрации Шолоховского района, прокуратуры, полиции, отдела образования, Колундаевского сельского поселения.

«На линейке несовершеннолетние признали вину и принесли публичные извинения перед педагогом», — уточняется в сообщении районной администрации.

В связи с инцидентом во всех школах Шолоховского района усилят профилактическую работу с несовершеннолетними.

Иллюстрация: скрин видео администрации Шолоховского района

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Таганрогская правда
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