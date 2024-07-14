Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области подростка осудили на три года за тяжкое причинение вреда здоровью

На чтение 1 мин Просмотров 40 Опубликовано

17-летний житель Новочеркасска с ножом напал на двух незнакомых мужчин.

Новости Ростовской области

Судом подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Установлено, что в ноябре 2023 года несовершеннолетний находился около одного из продуктовых магазинов Новочеркасска. Парень вступил в конфликт с двумя незнакомыми мужчинами, 34 и 43 лет.

«Используя нож «бабочка», несовершеннолетний нанес мужчинам удары в область туловища. С телесными повреждениями потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

В ходе следствия в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу вступил.

Ранее мы сообщали, что в Ростове по требованию мошенников женщина подожгла фейерверки в помещении банка.

Фото СУ СКР по РО (из архива)

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

приговор происшествия Ростовская область следком суд
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru