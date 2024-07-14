В Ростовской области подростка осудили на три года за тяжкое причинение вреда здоровью

17-летний житель Новочеркасска с ножом напал на двух незнакомых мужчин.

Судом подросток признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека).

Установлено, что в ноябре 2023 года несовершеннолетний находился около одного из продуктовых магазинов Новочеркасска. Парень вступил в конфликт с двумя незнакомыми мужчинами, 34 и 43 лет.

«Используя нож «бабочка», несовершеннолетний нанес мужчинам удары в область туловища. С телесными повреждениями потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение», — сообщает пресс-служба Следкома по региону.

В ходе следствия в отношении фигуранта дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу вступил.

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Фото СУ СКР по РО (из архива)