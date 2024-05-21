В Ростовской области Почта России ускоряет выдачу и отправку писем и посылок благодаря QR-кодам



Клиенты Почты России смогут в три раза быстрее получать и отправлять письма и посылки в почтовых отделениях с помощью QR-кодов. Теперь выдача будет занимать не более 30 секунд.

Ранее на оформление писем и посылок у сотрудников Почты уходило в среднем около 2 минут, включая идентификацию клиента с помощью простой электронной подписи по SMS или push-подтверждению и ручной поиск всех отправлений в системе. Теперь достаточно просто показать оператору QR-код с экрана мобильного телефона. Отсканировав его, сотрудник Почты сразу увидит все отправления, которые ожидают клиента.

QR-код обновляется каждые 30 секунд — это гарантирует прозрачность и безопасность данных. Он зашифрован и соответствует требованиям цифровой защиты информации.

Возможность получать и отправлять письма и посылки по QR-коду появится в обновленной версии мобильного приложения Почты. Воспользоваться ей смогут клиенты, оформившие простую электронную подпись. С 24 апреля запущено обновление для устройств на Android, после 13 мая — Huawei, а летом 2024 года — для устройств на iOS. О доступности новой версии клиент узнает из push-уведомления или зайдя в приложение.

Ключевая задача Почты на текущий год — повысить качество предоставляемых услуг. Особое внимание мы уделяем клиентскому сервису и стремимся к тому, чтобы посетители получали услуги оперативно. Технология QR-кодов в отделениях Почты России позволит нам сделать обслуживание клиентов более удобным и эффективным, — отмечает первый заместитель генерального директора Почты России Максим Цыпин.

Фото из архива «Таганрогской правды»