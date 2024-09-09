В Ростовской области победителей и лауреатов педагогических конкурсов освободили от уплаты налога с премий

Соответствующее изменения в постановление правительства Ростовской области от 01.04.2024 №218 рассмотрены 9 сентября на региональном заседании правительства.

Теперь победители и лауреаты областного конкурса «Учитель года Дона» не будут выплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с денежных премий, которые присуждаются по его итогам.

Налогом по ставке 13% также не будут облагаться премии победителей региональных этапов всероссийских конкурсов «За нравственный подвиг учителя», «Сердце отдаю детям», «Мастер года», «Абилимпикс» и «Профессионалы», сообщается на портале донского правительства.

Освобождены от уплаты налога победители и лауреаты областных конкурсов «За успехи в воспитании», «Лучший педагогический работник дошкольного образования Ростовской области», «Педагогический работник года в системе профессионального образования Ростовской области» и ряда других.

Напомним, в мае 2024 года губернатор Ростовской области Василий Голубев утвердил постановление, согласно которому победитель конкурса «Учитель года Дона» будет получать денежное поощрение в размере 1 млн рублей, а лауреаты — по 200 тысяч рублей.

Призовые выплаты победителям номинаций «Педагогический дебют», «Педагог-психолог», «Воспитатель года», «Логопед года», «Дефектолог года» и «Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями» составляют по 150 тысяч рублей, а победителю номинации «Учитель здоровья» полагается 200 тысяч рублей.

Фото: donland.ru