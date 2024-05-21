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В Ростовской области по решению суда закрыт цех по производству молочной продукции

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ИП Касьяновой А.А, расположенное в Ростове на улице Вавилова, 61\8, неоднократно нарушало технические регламенты. Деятельность предприятия прекращена решением суда, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Новости Ростовской области

В адрес управления Роспотребнадзора по Ростовской области неоднократно поступала информация о несоответствии производимой указанным ИП молочной продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции». Выданные индивидуальному предпринимателю предписания не исполнены, — уточнили в ведомстве.

Роспотребнадзор обратился в суд с исковым заявлением о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя Касьяновой А.А. по производству молочной продукции. Решением Новочеркасского городского суда исковые требования удовлетворены в полном объёме.

Изображение от Freepik

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безопасность запрет молоко Роспотребнадзор
Таганрогская правда
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