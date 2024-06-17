В Ростовской области по обходу Аксая за год проехало 6,5 млн единиц транспорта

Новая 65-километровая автотрасса открыта 15 июня 2023 года при участии Президента РФ Владимира Путина с опережением сроков на 18 месяцев. Дорога включает как платные, так и бесплатные участки.

По данным ГК «Автодор», за год после запуска движения по обходу Ростова-на-Дону (строительный адрес — обход Аксая) проехало около 6,5 млн транспортных средств. В сутки это порядка 19 тысяч проездов. Пиковыми месяцами стали июль и август. Рекорд автомобилисты поставили 13 августа 2023 года — 46 тысяч проездов, приводит цифры портал донского правительства.

В 2024 году трафик обещает быть еще выше.

Обход Аксая — это четырехполосная дорога высшей технической категории с тремя транспортными развязками и пятью мостами. С открытием трассы транзитный поток Ростова ушел на новый участок. Выросла и туристическая привлекательность Дона: теперь люди, которые едут на море или возвращаются с отдыха, могут заехать, в том числе, в станицу Старочеркасскую.

Открытие скоростного обхода на федеральной трассе М-4 «Дон» стало частью развития главной южной трассы страны и позволило автомобилистам быстрее добираться к черноморскому побережью. Особенно это актуально в сезон отпусков, когда интенсивность движения увеличивается в 3-4 раза.

Фото: donland.ru