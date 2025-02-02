В Ростовской области ожидается резкое ухудшение погоды

С 3 февраля на территории Ростовской области ожидаются понижение температуры воздуха, усиление ветра, дождь и мокрый снег, туман на дорогах.

О комплексе неблагоприятных погодных явлений сообщает ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Так, 3 февраля, начиная с западных районов, а 4 февраля — на всей территории области — прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, переходящие по северу и западу в снег. В отдельных районах — сильные осадки, по северу области — сильный снег.

«В условиях осадков до 1-2 км, временами — до 0,5 км — ухудшится видимость на дорогах. Порывы западного и северо-западного ветра усилятся до 15-18 м/с», — говорится в сообщении метеорологов.

Температура воздуха ночью -2…+3°, при прояснениях до -6°; днём -1…+4°. По югу региона 3 и 4 февраля +6…+8°.

С 5 февраля на реках Ростовской области начнётся процесс ледообразования. В Таганрогском заливе ожидается появление первичных форм льда.

Фото «Таганрогской правды»