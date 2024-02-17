Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области ожидается резкое потепление

На чтение 1 мин Просмотров 135 Опубликовано

В южных территориях Ростовской области к концу следующей недели потеплеет до + 9°…+10°. После заморозков придет резкое потепление, сообщает Ростгидромет.

Новости Ростовской области

В начале недели дневная температура составит 0°…+1°, в ночное время столбик термометра может опускаться до нулевых отметок. Будет облачно с прояснениями. Придет восточный ветер с порывами до 10-12 метров в секунду. В понедельник, 19 февраля, ожидается снег с дождем.

Потепление начнется с четверга, 22 февраля, – до +3°…+4°, а к выходным воздух прогреется до + 9°…+10°. Будет пасмурно и ветрено. 26 и 27 февраля снова возможные незначительные заморозки и снег с дождем.

Начало марта, по данным синоптиков, станет пасмурным и дождливым. Среднесуточная температура составит + 3°…+5°. Потепление до + 10°…+12° прогнозируется во второй половине марта.

Фото Олега Хмелевского

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#новости #погода на Дону #Ростовская область гидрометцентр
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика