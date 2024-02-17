В Ростовской области ожидается резкое потепление

В южных территориях Ростовской области к концу следующей недели потеплеет до + 9°…+10°. После заморозков придет резкое потепление, сообщает Ростгидромет.

В начале недели дневная температура составит 0°…+1°, в ночное время столбик термометра может опускаться до нулевых отметок. Будет облачно с прояснениями. Придет восточный ветер с порывами до 10-12 метров в секунду. В понедельник, 19 февраля, ожидается снег с дождем.

Потепление начнется с четверга, 22 февраля, – до +3°…+4°, а к выходным воздух прогреется до + 9°…+10°. Будет пасмурно и ветрено. 26 и 27 февраля снова возможные незначительные заморозки и снег с дождем.

Начало марта, по данным синоптиков, станет пасмурным и дождливым. Среднесуточная температура составит + 3°…+5°. Потепление до + 10°…+12° прогнозируется во второй половине марта.

Фото Олега Хмелевского