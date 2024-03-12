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В Ростовской области отремонтируют два участка трассы Усьман — Сальск

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Два участка региональной автомобильной дороги х. Усьман – пос. Весёлый – г. Сальск собираются отремонтировать в Ростовской области в рамках нацпроектав нынешнем году, сообщает портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Так, в Веселовском районе работы будут вестись на участке протяженностью 3,7 км, проходящем через хутор Позднеевка. Подрядчик выполнит укладку выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетонного покрытия на основной дороге и съездах, уплотнение грунта на обочинах, обустройство остановочного павильона, посадочных площадок и площадки отдыха для автомобилистов, а также нанесет горизонтальную дорожную разметку.

В Сальском районе отремонтируют участок км 100+000 — км 103+750 автодороги, проходящий через поселок Белозерный. Здесь также уложат выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия на основной дороге и съездах, заездном кармане к остановочному комплексу, произведут подсыпку и уплотнение обочин и нанесут разметку.

Нужно отметить, что эта трасса обеспечивает транспортную доступность южных районов Ростовской области. В прошлом году в рамках нацпроекта дорожники уже отремонтировали два ее участка общей протяженностью 9 км в Веселовском и Багаевском районах.

Фото  donland.ru

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Таганрогская правда
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