В Ростовской области начался капитальный ремонт дорожного покрытия на автомобильных пунктах пропуска «Марвеев Курган» и «Куйбышево», сообщает региональный Минтранс.

Работы проводятся специалистами ФГКУ «Росгранстрой». Планируется проведение ремонта на тех участках территории пунктов пропуска, которые не были охвачены в прошлом году. Вместе с тем будет произведена замена блок-модулей для сотрудников государственных контрольных органов на новые, соответствующие унифицированным требованиям к пунктам пропуска.

Кроме того, рабочие нанесут новую дорожную разметку и установят камеры видеонаблюдения. Пункты пропуска будут оснащены средствами досмотра и принудительной остановки транспорта. Все работы будут завершены в текущем году.

Фото Минтранс Ростовской области