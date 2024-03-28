Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области отремонтируют два пункта пропуска на административной границе с ДНР

На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

В Ростовской области начался капитальный ремонт дорожного покрытия на автомобильных пунктах пропуска «Марвеев Курган» и «Куйбышево», сообщает региональный Минтранс.

Новости Ростовской области

Работы проводятся специалистами ФГКУ «Росгранстрой». Планируется проведение ремонта на тех участках территории пунктов пропуска, которые не были охвачены в прошлом году. Вместе с тем будет произведена замена блок-модулей для сотрудников государственных контрольных органов на новые, соответствующие унифицированным требованиям к пунктам пропуска.

Кроме того, рабочие нанесут новую дорожную разметку и установят камеры видеонаблюдения. Пункты пропуска будут оснащены средствами досмотра и принудительной остановки транспорта. Все работы будут завершены в текущем году.

Фото Минтранс Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
граница новости пункты пропуска ремонт Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика