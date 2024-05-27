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В Ростовской области открылся еще один крупный универсальный рынок

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Такой формат торговли востребован у дончан наряду с онлайн-торговлей, считают власти региона.

#Бизнес

В донском Аксае вчера открылся новый универсальный оптово-розничный рынок «Казачий» общей площадью 110 тысяч кв. м с учетом парковки и административных зданий, сообщает официальный портал правительства региона. Это проект ООО «Казачий», в который вложено 520 млн рублей инвестиций, включая кредитные средства.

«Казачий» представляет собой 13 строений по 720 м2, введено в эксплуатацию 13 магазинов. Здесь реализуются строительные и отделочные материалы, садовая техника и инструменты, рыболовные и охотничьи принадлежности, детские игрушки. В планах — расширение рынка еще на 19 тысяч кв. м торговых площадей на 270 торговых мест. Для покупателей на территории «Казачьего» построено шесть точек общепита, места общего пользования.

В будущем планируется проводить на новом рынке ярмарки выходного дня с предоставлением местным сельхозтоваропроизводителям около 200 бесплатных торговых мест, говорится в сообщении.

«Сегодня в Ростовской области функционирует 41 рынок, на которых расположено более 15 000 торговых мест, — отметил заместитель директора департамента потребительского рынка Ростовской области Виктор Сахранов. — Этот формат торговли востребован у наших сограждан наряду с онлайн-торговлей, торговыми центрами, сетевыми магазинами, малыми форматами торговли и ярмарками».

Фото: donland.ru

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