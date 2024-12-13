В Ростовской области определили лучших муниципальных служащих

На Дону в 2024 году девять человек стали победителями конкурса «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области», сообщает официальный портал регионального правительства.

Конкурс проводится для того, чтобы повысить престиж муниципальной службы и распространить положительный опыт управления. В этом году за звания лучших сражались 79 участников, которые представляли городские округа, муниципальные районы городские и сельские поселения. Но только десять из них стали победителями и вместе с почетным званием получат специальные нагрудные знаки и дипломы.

Кстати, имена конкурсантов, занявших первое, второе и третье места помещены на доску почета.

«В Ростовской области работают более 11 тысяч муниципальных служащих. Именно они представляют самый близкий к жителям уровень власти. Важно, чтобы к этой работе привлекались инициативные, активные люди, по-настоящему заинтересованные в развитии местного самоуправления», — отметил исполняющий обязанности министра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Владимир Островский.

Фото donland.ru