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В Ростовской области огнеборцы сражаются с лесным пожаром

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Причиной возгорания стали погодные условия — жара и ветер.

Новости Ростовской области

В настоящее время в Ростовской области тушат очередной ландшафтный пожар — горит лес на площади 14 гектаров в Тарасовском районе.

Из-за сильного ветра и жаркой погоды загорелась сухая растительность на южной окраине хутора Елань. Огонь перекинулся на территории Митякинского участкового лесничества, сообщает МЧС по региону.

К тушению привлечено 50 пожарных, вертолет Ми-8 МЧС России, а также 17 единиц наземной техники. Вертолет уже сбросил 10,5 тонн воды. Тушение продолжается.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.

Фото: скрин видео ГУ МЧС по РО

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новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
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