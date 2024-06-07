В Ростовской области огнеборцы сражаются с лесным пожаром

Причиной возгорания стали погодные условия — жара и ветер.

В настоящее время в Ростовской области тушат очередной ландшафтный пожар — горит лес на площади 14 гектаров в Тарасовском районе.

Из-за сильного ветра и жаркой погоды загорелась сухая растительность на южной окраине хутора Елань. Огонь перекинулся на территории Митякинского участкового лесничества, сообщает МЧС по региону.

К тушению привлечено 50 пожарных, вертолет Ми-8 МЧС России, а также 17 единиц наземной техники. Вертолет уже сбросил 10,5 тонн воды. Тушение продолжается.

Уточняется, что угрозы населенным пунктам нет.

Фото: скрин видео ГУ МЧС по РО