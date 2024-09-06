В Ростовской области обсудили развитие адаптивного спорта

В ростовском филиале фонда «Защитники Отечества» прошла встреча ветеранов СВО и представителей власти. Обсудили итоги соревнований «Кубка Защитников Отечества» и развитие адаптивного спорта в регионе.

Команда Ростовской области состояла из 10 участников. Домой ветераны привезли две серебряные медали. Руководитель филиала фонда Татьяна Карасёва рассказала, что в ноябре призеров ждет участие в финале соревнований. Она поблагодарила за поддержку в подготовке к соревнованиям Правительство Ростовской области, министерство физической культуры и спорта, ростовскую региональную организацию «Динамо», спортивную ассоциацию волейболистов «Ростов-волей» и тренеров, занимавшихся с ветеранами.

В ходе встречи прозвучало предложение популяризировать адаптивный спорт в регионе в формате мастер-классов, на которых профессиональные тренеры будут проводить ознакомительные занятия по определенным видам спорта.

«Спорт — самое мощное средство социализации. На предстоящей межведомственной комиссии предлагаю рассмотреть ряд вопросов, связанных с развитием спорта для бойцов СВО», — сказал заместитель губернатора Ростовской области Андрей Пучков.

Во время дружеской беседы обсудили как организацию тренировок здесь и сейчас, так и планы на несколько лет вперед. Готовность поддержать участников СВО и привлечь внимание к соревнованиям выразил и первый вице-президент Федерации спортивной борьбы России Вартерес Самургашев.

Во встрече также приняли участие заместитель губернатора области Андрей Пучков, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Татьяна Карасёва, министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, министр труда и социального развития Ростовской области Ирина Шувалова, спортивные тренеры и участники доской сборной соревнований «Кубок Защитников Отечества».