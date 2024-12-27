27 декабря в Ростовской области затруднено движение транспорта в южном направлении на участке с 883 км по 890 км, с 987 км по 990 км, автодороги М-4 «Дон». Об этом предупреждает региональная Госавтоинспекция.

На участках автодороги подрядной организацией проводятся ремонтные работы, а движение регулируют инспекторы ДПС.

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать альтернативные пути объезда:

964 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка поворот на Михайлово-Владимировку

983 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка, поворот в г. Красный Сулин.

969 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка объезд через город Зверево, г. Гуково, красный Сулин, г. Новошахтинск.

Также дорожные работы проводятся с 960 по 969 км М-4 «Дон», но в северном направлении заторов нет.

Фото Минтранс РО