Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области образовались заторы на участках трассы М-4 «Дон»

На чтение 1 мин Просмотров 30 Опубликовано

27 декабря в Ростовской области затруднено движение транспорта в южном направлении на участке с 883 км по 890 км, с 987 км по 990 км, автодороги М-4 «Дон». Об этом предупреждает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

На участках автодороги подрядной организацией проводятся ремонтные работы, а движение регулируют инспекторы ДПС.

Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать альтернативные пути объезда: 

  • 964 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка поворот на Михайлово-Владимировку
  • 983 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка, поворот в г. Красный Сулин.
  • 969 км автодороги М-4 «Дон» — транспортная развязка объезд через город Зверево, г. Гуково, красный Сулин, г. Новошахтинск.

Также дорожные работы проводятся с 960 по 969 км М-4 «Дон», но в северном направлении заторов нет.

Фото Минтранс РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

М-4 Дон новости пробки Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru