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В Ростовской области обнаружили незаконную газовую заправку

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело в отношении двух местных жителей, которые подозреваются в незаконном предпринимательстве, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

Новости Ростовской области

На территории Миллеровского района фигуранты организовали автозаправочную станцию для заправки автомобилей сжиженным углеводородным газом, оборудование для которой относится к III классу опасности. При этом владельцы не имели соответствующей лицензии. В результате незаконной деятельности  нарушители получили доход на сумму почти 5 миллионов рублей.

Сейчас следствием проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Фото rostov.sledcom.ru  

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Таганрогская правда
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