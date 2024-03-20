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В Ростовской области обнаружили антибиотики в мясе цыплят

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В Ростовской области в образце мяса, взятого от цыпленка–бройлера, обнаружили остатки антибиотика, сообщает пресс-служба регионального референтного центра Россельхознадзора.

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Как пояснили в ведомстве, содержание остатков вещества из группы кокцидиостатиков в мясе не допускается Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» и Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности мяса птицы и продукции его переработки».

Речь идет о группе противопаразитарных препаратов, которые используют в животноводстве для профилактики кокцидиоза у цыплят-бройлеров. Но если на предприятии  производитель отправляет бройлеров на убой, не соблюдая сроки вывода противопаразитарных препаратов, эти вещества попадают в организм человека.

Информация о выявленном отклонении от нормативных документов оперативно направлена в Управление Россельхознадзора для принятия решения в отношении исследованной продукции и её производителя, — сообщили в ведомстве.

Производитель мяса не указывается.

Фото ВК referent61.ru

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