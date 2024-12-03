В Ростовской области обломки сбитого БПЛА упали на территорию детского сада

Пострадавших и разрушений нет.

Врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь сообщил о происшествии в Каменской районе Ростовской области — части сбитого беспилотника упали на территорию детского сада в Старой Станице. БПЛА летел на сверхмалой высоте.

«Утром около 10:00 в Каменском районе силы и средства ПВО отработали по БПЛА, который летел над населенным пунктом на сверхмалой высоте. Обломки упали на территорию детского сада в Старой Станице. К счастью, никто из детей, их родителей и персонала не пострадал. Разрушений нет», — написал глава региона.

Ранее сообщалось, что в двух районах Дона во время атаки БПЛА повреждены жилые дома.

Фото из архива