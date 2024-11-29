Главная » Новости Ростовской области

В двух районах Дона во время атаки БПЛА повреждены жилые дома

На чтение 2 мин Просмотров 1 Опубликовано

В двух районах Ростовской области из-за ночной атаки беспилотников повреждены дома и окна в квартирах жилых домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам, с утра в хуторах и поселках Каменского и Трасовского районов проводятся подворовые обходы, где муниципальные комиссии уточняют нанесённый ночью ущерб.

В частности в слободе Дячкино повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба, где в основном пострадало остекление. Разбиты окна в шести квартирах двухэтажного многоквартирного дома в посёлке Молодёжном Каменского района. В хуторе Масаловка повреждена кровля частного дома, где сейчас никто не проживает. После полного уточнения ущерба жителям будут назначены единовременные выплаты. Кроме того, до сих пор продолжаетсятушение пожара на промышленном предприятии в Каменском районе.

«За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели. Просьба ко всем, кто обнаружит опасные находки, не подходить к ним и ни в коем случае не трогать, а сразу сообщать в полицию или по телефону 112. К месту прибудут оперативные дежурные службы. Будьте, пожалуйста, внимательны», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Ранее мы рассказали о том, что ночью 29 ноября на Дону в ходе массированной ночной атаки уничтожено 30 БПЛА.

Фото из архива

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

атака БПЛА новости пострадали дома происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru