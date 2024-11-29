В двух районах Дона во время атаки БПЛА повреждены жилые дома

В двух районах Ростовской области из-за ночной атаки беспилотников повреждены дома и окна в квартирах жилых домов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

По его словам, с утра в хуторах и поселках Каменского и Трасовского районов проводятся подворовые обходы, где муниципальные комиссии уточняют нанесённый ночью ущерб.

В частности в слободе Дячкино повреждения получили шесть домов и здание сельского клуба, где в основном пострадало остекление. Разбиты окна в шести квартирах двухэтажного многоквартирного дома в посёлке Молодёжном Каменского района. В хуторе Масаловка повреждена кровля частного дома, где сейчас никто не проживает. После полного уточнения ущерба жителям будут назначены единовременные выплаты. Кроме того, до сих пор продолжаетсятушение пожара на промышленном предприятии в Каменском районе.

«За пределами населенных пунктов сейчас находят обломки упавших БПЛА с элементами взрывного устройства. Это результат работы средств радиоэлектронной борьбы, которые не дают беспилотникам долетать до цели. Просьба ко всем, кто обнаружит опасные находки, не подходить к ним и ни в коем случае не трогать, а сразу сообщать в полицию или по телефону 112. К месту прибудут оперативные дежурные службы. Будьте, пожалуйста, внимательны», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Ранее мы рассказали о том, что ночью 29 ноября на Дону в ходе массированной ночной атаки уничтожено 30 БПЛА.

Фото из архива