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В Ростовской области неизвестный мужчина утонул в пруду

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23 июня в Шахтах из акватории пруда спасатели извлекли тело неизвестного мужчины, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сейчас личность мужчины и обстоятельства его гибели устанавливаются. Ведутся следственные мероприятия.

На минувшей неделе в донском регионе из водных объектов извлечены тела восьми погибших, в том числе одного ребенка. 20 июля в реке Дон утонул 14-летний подросток.

По данным МЧС, с начала лета на водоемах Ростовской области погибли более 28 человек. Главные причины несчастных случаев — купание в необорудованных местах, нахождение в воде в состоянии алкогольного опьянения, оставленные без присмотра взрослых дети.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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