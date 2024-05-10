В Ростовской области назвали самых востребованных специалистов

Служба исследований hh.ru, крупнейшей в России онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников выяснила, какие специалисты самые дефицитные и востребованные в Ростовской области по итогам апреля 2024 года, и как изменилась расстановка сил по сравнению с предыдущим месяцем.

В марте 2024 года в топ-7 самых дефицитных сотрудников в Ростовской области вошли дворники, токари/фрезеровщики/шлифовщики, повара/пекари/кондитеры, риелторы, администраторы магазина, автослесари, продавцы.

В апреле дворник и токарь сохранили свои позиции в рейтинге дефицитности, а вот продавцы и врачи поднялись выше.

Помимо этого, в числе самых востребованных и дефицитных работников в регионе по итогам апреля: повар/пекарь/кондитер, автослесарь, риелтор, слесарь/сантехник, швея/портной/закройщик, сварщик, оператор станков с ЧПУ, маляр/штукатур, фармацевт, уборщик, монтажник, товаровед, мерчандайзер, оператор производственной линии, оператор call-центра, медсестра. Индекс конкуренции в топ-20 от 0,5 до 1,8 резюме на вакансию.

Нормальный уровень конкуренции – от 4 до 8 резюме на вакансию, это говорит о комфортной обстановке на рынке труда, если показатель меньше 4, то речь идёт о дефиците кадров, меньше 2 – о серьёзном кадровом голоде.

С позиции компаний-работодателей ситуация с комплектованием штата часто бывает сложной, но для соискателей – это идеальное время для поиска работы. В ситуации, когда открываются новые рабочие места и многие компании идут на увеличение зарплат и/или предложение расширенных соцпакетов, стоит искать варианты с основной работой и подработкой – тем более на Юге в целом сейчас начинается сезон временного найма в сфере туризма и общепита на летнее время. Шансы найти работу или подработку мечты как никогда велики именно сейчас, – комментирует Олеся Лавренова, директор hh.ru Юг.

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