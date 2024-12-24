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В Ростовской области назначили дополнительные поезда на лыжные курорты

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В Ростовской области на время новогодних праздников назначили дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Новости Ростовской области

Дополнительные рейсы будут ходить из Ростова в Имеретинский Курорт, Кисловодск, Розу Хутор и Черкесск.

Всего в новогодние праздники на Северо-Кавказской железной дороге назначено 32 пары дополнительных поездов дальнего следования. С 23 декабря 2024 года по 13 января 2025 года они совершат 559 рейсов.

«Ожидается, что пиковыми датами отправления пассажиров станут 27 и 28 декабря, а также 8 и 12 января», — пишет источник.

Кстати, во время праздников любители горнолыжного отдыха из Ростовской области и Краснодарского края смогут отправиться в путешествие на двух «Лыжных стрелах». Из Ростова в Розу Хутор традиционно будет ходить ночной поезд дальнего следования. А между Черкесском и Ростовом будет «летать» «Ласточка».

Также в праздничные дни на Черноморском побережье будет ходить туристический поезд «Сочи», связывающий Туапсе и Гагру. А между Ростовом и Таганрогом в отдельные даты станет курсировать пригородный поезд на паровозной тяге.

Ранее мы рассказали, что с 15 декабря СКЖД ввело новый график движения поездов.

Фото: Telegram СКЖД

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Таганрогская правда
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