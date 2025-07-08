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В Ростовской области насчитывается более 1 млн семей

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Более 15 лет подряд 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности — праздник, подчёркивающий важность семейных ценностей и традиций для каждого гражданина нашей страны.

Новости Ростовской области

Именно семья становится основой общественного благополучия, хранит нравственные устои и воспитывает новые поколения.

Согласно данным последней Всероссийской переписи населения, проведённой в 2021 году, подавляющее число жителей Ростовской области состоят в законном браке: 56,8% мужчин и 48,2% женщин.

В донском регионе насчитывается свыше 1 млн семей, среди которых распространены разные типы семейного устройства: супруги с детьми, пары без детей, мать или отец с детьми. Среднестатистическая семья состоит из 2-3 человек.

Наиболее распространенной является супружеская пара с детьми – 37,2% от общего количества семей. Большинство из них (89,8%) воспитывают одного-двух детей в возрасте до 18 лет.

Жизнь каждой семьи ежедневно насыщена трудовыми буднями и заботой друг о друге. Женщины региона затрачивают на быт и уход за близкими примерно 4,5 часа своего времени, тогда как мужчины на поддержку домашнего очага тратят чуть более 2,5 часов.

Данные и инфографика предоставлены Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по  Ростовской области (Ростовстат).

На фото donland.ru — многодетная семья Девятовых из Ростовской области, которая вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2024»

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Таганрогская правда

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