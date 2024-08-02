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Многодетная семья из Ростовской области вошла в число победителей Всероссийского конкурса «Семья года — 2024»

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В финал конкурса в этом году вошли 388 семей со всей страны.

Новости Ростовской области

Семья Девятовых, в которых воспитываются пятеро детей, признана лучшей в номинации «Семья – хранитель традиций», сообщает официальный портал правительства Дона.

Дмитрий Александрович и Юлия Александровна Девятовы — солисты народного ансамбля казачьей песни «Любо» Новочеркасского городского дома культуры. Проводят активную работу, направленную на возрождение казачьих традиций, общечеловеческих и традиционных семейных ценностей. Супруги стали инициаторами и руководителями многих социальных и духовно-патриотических проектов, которые нашли широкий отклик среди жителей Новочеркасска: «Усадьба Деда Мороза», «Святки на Дону», «Красная горка в столице донских казаков», «Фронтовые бригады», «Оружие Победы», говорится в сообщении.

С начала специальной военной операции в составе делегации казаков Новочеркасского округа супруги Девятовы участвуют в передаче гуманитарной помощи, а также вместе с участниками ансамбля «Любо» посещают раненых в госпиталях Луганской и Донецкой народных республик.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. В этом году в финале участвовали 388 семей со всей страны, из них 88 конкурсантов стали победителями. Соревнования прошли по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Семья — хранитель традиций», «Золотая семья России». Всего в Год семьи в соревнованиях участвовали более 11 тысяч семей.

Фото: donland.ru


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Таганрогская правда
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