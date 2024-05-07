Церемония передачи машин состоялась у мемориального комплекса «Самбекские высоты». 100 «буханок» приобретены Минпромторгом России. Они оборудованы средствами РЭБ. Также оснащены детекторами дронов, тепловизорами, защитными противоосколочными одеялами.

Деньги на дополнительное оборудование переводили граждане страны. Сбор «За Победу!» организовал Народный фронт.

Народный фронт не мог оставаться в стороне, поэтому в преддверии 9 мая был объявлен сбор, средства которого направлены на оснащение всем необходимым автомобилей, предоставленных Минпромторгом. Эвакуационные машины – это то, что спасает жизни наших бойцов, – рассказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Также на церемонии присутствовали более 100 представителей сообщества «Народных полков» из 30 регионов России. Эти сообщества объединили вокруг себя тысячи неравнодушных женщин, которые делают для фронта все необходимое. В каждый УАЗ они положили наборы подарков ко Дню Победы — это футболки, толстовки и накидки, окопные свечи, гигиенические средства, перевязочные материалы, чай и сладости. Главные подарки – письма и рисунки от детей, мягкие игрушки – Чебурашки.

Фото «Народный фронт»