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В Ростовской области на железной дороге погиб человек

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Транспортная полиция выясняет причины смертельного травмирования.

Новости Ростовской области

Сообщение о трагедии на железной дороге поступило сегодня в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Шахтная. Под локомотив пассажирского поезда попал 45-летний мужчина житель станицы Багаевской, он получил серьезные травмы и погиб на месте происшествия.

Следственно-оперативная группа транспортной полиции на месте выясняет все обстоятельства инцидента. По предварительным данным, причиной смертельного травмирования стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Фото: Телеграм-канал СКЖД

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Таганрогская правда
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