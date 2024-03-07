В Ростовской области на трассе Р-260 закрыт на ремонт ж\д переезд по дороге в Луганск

В Ростовской области на пересечении с федеральной трассой Р-260 Волгоград – Каменск-Шахтинский – Луганск продолжается капитальный ремонт железнодорожных путей на переезде.

В связи с этим сегодня, 7 марта, переезд на 351-м км закрыт для движения автомобилей, сообщает ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград».

Объехать участок на автомобильном транспорте можно будет через улицы Профильная и Героев Пионеров города Каменска-Шахтинского.

Капитальный ремонт железнодорожных путей на этом переезде идет с 1 марта. Проезд по нему также будет закрыт с 12 по 17 марта, с 19 по 21 марта, с 26 по 28 марта.

Ранее мы сообщали, что трассу Р-280 «Новороссия», ведущую в Крым, расширят до четырех полос. Сейчас автомагистраль, трафик на которой за последние два года вырос в три раза, работает в режиме перегруза.

Фото Минтранс РО