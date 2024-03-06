Трассу Р-280 «Новороссия», ведущую в Крым, расширят до четырех полос

По данным ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград», трафик на трассе, ведущей через Ростовскую область в Крым, за последние два года вырос в три раза.

Заместитель начальника «Упрдор Москва-Волгоград» Анатолий Ткаченко, выступая на межведомственном совещании по безопасности дорожного движения, сообщил, что в Ростовской области по ряду подведомственных федеральных автодорог в последние два года наблюдается увеличение трафика в 2-3 раза.

А на трассе Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь поток машин вырос минимум в три раза, дорога работает в режиме перегруза, что способствует росту рисков происшествий, — отметил Ткаченко.

Компания принимает меры для повышения безопасности дорожного движения на направлении в Крым. Перспективная программа по модернизации автодороги Р-280 предполагает увеличение количества полос движения с двух до четырех. Сейчас такие параметры имеет лишь ее треть – отрезок с 6-го по 36-й км. В прошлом году дорожники сдали в эксплуатацию расширенный до четырех полос двухкилометровый участок с 117-го по 119-й км, работы продолжаются на отрезке со 108-го по 117-й км, говорится в сообщении «Упрдор Москва-Волгоград».

Идет капитальный ремонт еще девяти километрам трассы – с 36-го по 45-й, где также проезжая часть будет расширена в два раза. Начато проектирование для расширения еще двух участков: с 45-го по 54-й км со стороны Ростова и со 103-го по 108-й км со стороны Донецкой Народной Республики, — пояснил спикер.

Продолжается и работа по повышению уровня безопасности на дорогах. Каждое происшествие с погибшими разбирается на совещаниях на предмет его причин и возможностей предотвращения подобных ДТП в будущем.

Мы оперативно реагируем на возникновение новых точек транспортной напряженности. Так, по итогам прошлого года выявили пять мест концентрации ДТП на разных автодорогах: на Р-280 «Новороссия», Р-260, А-270, на Западном и Северном подъездах к Ростову. По всем таким точкам уже реализуется план по повышению уровня безопасности – от нанесения шумовых полос и установки сигнальных столбиков до снижения разрешенной скорости и изменения схем организации движения. Эту работы мы ведем в постоянном плотном взаимодействии с представителями Госавтоинспекции и администраций разных, — подытожил Александр Ткаченко.

Напомним, в конце февраля аварийный участок автотрассы А-270 под Таганрогом сделали безопасным.

Фото из архива (Минтранс РО)