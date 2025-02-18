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В Ростовской области на ряде междугородних маршрутов выросла цена за проезд

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С начала февраля выросли тарифы на 19 межмуниципальных автобусных маршрутах, действующих на территории Ростовской области.

Новости Ростовской области

Об изменениях сообщает в своем Telegram-канале Агентство развития платежных систем. Отмечается, что по всему региону доступна безналичная оплата проезда. Пассажиры могут воспользоваться как транспортной картой «Простор», так и банковской картой.

На каких маршрутах выросла цена за проезд? Это:

№112: с/о Самара — г. Ростов-на-Дону: 203 руб. 

№18: с. Самарское — х. Павловка (через Азов): 188 руб. 

№23: с. Самарское — с. Ново-Николаевка: 50 руб. 

№271: В. Петровка — Ростов-на-Дону: 232 руб. 

№24: с. Самарское — 3-е отд. Каяльский: 107 руб. 

№25: с. В. Петровка — с. Самарское: 64 руб. 

№272: п. Воронцовка — г. Ростов-на-Дону: 172 руб. 

№273: п. Каяльский — г. Ростов-на-Дону: 232 руб. 

№274: с. Новобатайск — г. Ростов-на-Дону: 225 руб. 

№276: с. Новониколаевка — г. Ростов-на-Дону: 217 руб. 

№277: с. Самарское — г. Ростов-на-Дону: 168 руб. 

№278: п. Суходольск — г. Ростов-на-Дону: 170 руб. 

№601/2: Белая Калитва — Ростов-на-Дону: 930 руб. 

№603: Белая Калитва — Новочеркасск: 790 руб. 

№605: Ростов-на-Дону — п. Горняцкий: 930 руб. (в воскресенье: 980 руб.) 

№919: п. Горняцкий — Каменск-Шахтинский: 390 руб. 

№280/1: с. Кулешовка — Ростов-на-Дону: 99 руб.

Внутри села Самарского: 18 руб.

№215/1 Азов — Ростов-на-Дону: 185 руб.

Указана максимальная стоимость проезда. Цена зависит от продолжительности поездки.

Фото: минтранс по РО (из архива)

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Таганрогская правда
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