В Ростовской области на реке заметили стаю пеликанов

В Ростовской области неподалеку от хутора Береговой на реке Мокрый Кагальник остановилась на отдых большая стая пеликанов. Фото с места событий разместила в своем Telegram-канале администрация Азовского района.

Наверное птицы направлялись на привычное место зимовки — в Африку, но по дороге их застал ураган и они решили переждать непогоду в богатой рыбой речке на территории Азовского района. В стае порядка 50 особей.

«Их хорошо видно с трассы Азов-Ейск. Иногда птицы довольно близко подплывают к мосту и становятся объектами внимания и фотоохоты», — пишет источник.

Пеликаны — одни из самых крупных птиц, которые гнездятся в Ростовской области. Их вес может достигать 14-15 килограммов, а размах крыльев до 360 см. Пеликаны относятся к редким видам и занесены в Красную Книгу РФ и Ростовской области.

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Фото» Telegram-канал Администрации Азовского района