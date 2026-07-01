В Ростовской области мужчина утонул после прыжка в реку Средний Егорлык

30 июня в Ростовской области 40-летний мужчина утонул во время купания в реке, сообщает региональное ГУ МЧС.
Трагедия произошла в городе Сальске на реке Средний Егорлык. Как рассказали очевидцы, компания отдыхала на городском пляже. После употребления спиртного мужчина нырнул в воду и больше не вынырнул.
Тело погибшего подняли на поверхность водолазы поисково-спасательного подразделения.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области благодаря бдительности спасателей две девушки на сапбордах остались живы.
Фото ГУ МЧС (из архива)
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