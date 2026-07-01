В Ростовской области мужчина утонул после прыжка в реку Средний Егорлык

30 июня в Ростовской области 40-летний мужчина утонул во время купания в реке, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла в городе Сальске на реке Средний Егорлык. Как рассказали очевидцы, компания отдыхала на городском пляже. После употребления спиртного мужчина нырнул в воду и больше не вынырнул.

Тело погибшего подняли на поверхность водолазы поисково-спасательного подразделения.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области благодаря бдительности спасателей две девушки на сапбордах остались живы.

Фото ГУ МЧС (из архива)