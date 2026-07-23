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В Ростовской области на пожаре погиб 10-летний мальчик

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В Сальске в результате пожара в частном доме погиб 10-летний мальчик. Трагедия произошла днем 22 июля на улице Ходоса.

Новости Ростовской области

В ГУ МЧС России по Ростовской области рассказали, что ребенок находился дома с пожилой бабушкой. Пока женщина была в жилом доме, мальчик оставался один в сарае, где и начался пожар.

При тушении возгорания сотрудники МЧС обнаружили тело ребенка. Пламя на площади 12 квадратных метров ликвидировали 11 спасателей с помощью четырех единиц спецтехники.

«По данным дознавателя, предварительной причиной пожара стала детская шалость с огнем», — уточнили в ведомстве.

С начала 2026 года в Ростовской области при пожарах погибли уже пять детей.

МЧС России напоминает жителям региона: не оставляйте детей одних даже на короткое время, уберите в недоступное место спички и зажигалки, следите за исправностью электропроводки, отопительных и электрических приборов.

Родителям рекомендуют повторить с детьми номера экстренных служб 101 и 112, объяснить, как правильно действовать в случае пожара.

Ранее мы сообщали о том, что в конце июня в Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей.

Фото: ГУ МЧС России по РО

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Таганрогская правда

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