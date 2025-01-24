В Ростовской области на иностранном судне таможенники обнаружили экстремистскую литературу

Запрещенная в России литература была обнаружена во время проверки теплохода, убывающего в Турцию из порта Азов.

Издание «ADOLF HITLER, MEIN KAMPF, KAVGAM», отпечатанное на турецком языке в 2022 году в Стамбуле, находилось среди личных вещей в каюте второго помощника капитана (иностранного гражданина). Мужчина пояснил, что собирался читать книгу во время плавания. Издание было изъято.

«Печатные и аудиовизуальные материалы, содержащие призывы к экстремистской и террористической деятельности или публичное оправдание терроризма запрещены для перемещения через таможенную границу Евразийского экономического союза. В отношении гражданина возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 16.3 КоАП России за несоблюдение установленных запретов и ограничений», — комментирует начальник таможенного поста Морской порт Азов Виктор Кирдеев.

Фото Ростовской таможни