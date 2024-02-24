В Ростовской области на 7,2% выросла стоимость продуктовой корзины

За 2023 год стоимость продуктовой корзины выросла в среднем по стране, сообщает Росстат. В Ростовской области — на 7,2% за год, на 1,2% — за январь 2024 года.

Так, в январе 2023 года минимальный набор продуктов на Дону стоил 5 272 рубля, в январе 2024 года — 5 656 рублей.

Сейчас среднестатистический набор продуктов по России оценивается в 6 016 рублей. Рост за месяц составил 1,6%.

В Южном федеральном округе самая дорогая корзина — в Краснодарском крае — 6 017 рублей. А дешевле всего продукты из минимального набора можно приобрести в Волгоградской области — 5 173 рубля. Ростовская область по стоимости набора — на 3-м месте среди регионов ЮФО.

Напомним, в продуктовую корзину входит порядка 30 наименований основных продуктов: хлеб, мясо, рыба, молоко, крупы, сахар, овощи и фрукты, масло, яйца и так далее. Стоимость минимального набора продуктов, как и непродовольственных товаров и услуг, учитывается при оценке прожиточного минимума.

Фото из архива «Таганрогской правды»