В Ростовской области мужчины начали получать фейковые повестки в военкомат

О том, что местные жители получили поддельные повестки с приказом явиться на военные сборы, сообщила администрация Белокалитвинского района Ростовской области.

Так, в повестках указывается, что мужчины должны прибыть в военный комиссариат Белокалитвинского и Тацинского районов. С собой надо взять вещмешок, предметы личной гигиены, продукты питания на 12 часов.

В администрации района прокомментировали, что повестки подписаны гражданином, который не работает в военном комиссариате и не имеет к нему никакого отношения, заверены фальшивой печатью.

Расчёт мошенников прост: посеять панику среди населения, либо убедить человека, что его вот-вот призовут, а затем предложить решение «проблемы» за внушительную сумму.

Жителей района призвали сохранять бдительносить, а при получении таких повесток – обращаться в правоохранительные органы. Что следует делать и всем, кто столкнется с деятельностью аферистов.

Фото администрации Белокалитвинского района