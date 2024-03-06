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В Ростовской области мужчину и женщину спасли из горящего дома

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В Ростовской области из горящего дома спасли 70-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Пожар произошел в Батайске на улице Мира. Огонь распространился на площади 50 квадратных метров, охватив фасад двухэтажного дома и мансарду. О том, что в здании находятся люди, спасателям рассказали соседи.

Пожарные через окно вытащили на улицу мужчину-инвалида. А сотрудники газодымозащитной службы вывели женщину, потерявшую ориентацию в задымленном помещении.

К тушению огня привлекались 10 сотрудников МЧС и три спецмашины. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводки.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

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Таганрогская правда
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