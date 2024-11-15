В Ростовской области мужчина украл из магазина сливочное масло

43-летний мужчина в одном из магазинов донской столицы украл несколько пачек сливочного масла.

Сообщение о краже поступило в отдел полиции № 8 УМВД России по Ростову-на-Дону. Директор торговой точки рассказал полицейским, что посетитель супермаркета похитил с прилавка пачки со сливочным маслом и скрылся.

«В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 43-летнего подозреваемого. Общая стоимость похищенного составила 4 126 рублей», — сообщает пресс-служба ГУВД России по Ростовской области.

Отмечается, что в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В качестве меры пресечения ему избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

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