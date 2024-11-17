В Ростовской области мужчина сгорел в заброшенном доме

17 ноября в Ростовской области во время пожара в заброшенном доме погиб неизвестный мужчина. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия случилась в хуторе Коса Азовского района. Сообщение о пожаре в заброшенном доме поступило на пульт дежурного в 4.30 утра от соседей. На место выезжали 8 сотрудников МЧС и две автоцистерны. Ликвидировать возгорание на площади 20 квадратных метров им удалось в 07.29.

На месте пожара обнаружено тело погибшего мужчины, личность которого устанавливается. По предварительным данным, мужчина развел костер, чтобы согреться, а затем уснул.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области СК расследует обстоятельства гибели рабочего на стройке.

Фото ГУ МЧС по РО