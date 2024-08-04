В Ростовской области мужчина погиб в горящем доме

В Ростовской области во время ночного пожара в частном доме погиб 47-летний мужчина, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла в городе Шахты. Пожар в доме на улице Чернышевского начался в 23.31, горела кровля. На место выехали 13 сотрудников МЧС и 13 спецмашин. К их прибытию огонь распространился на площади 30 квадратных метров. Ликвидировать возгорание удалось в 00.40.

Во время происшествия погиб 47-летний мужчина, который во время пожара, судя по всему, спал. Сотрудников МЧС вызвали соседи. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправная электропроводка.

Ранее мы рассказали, что в селе под Таганрогом хозяйка ульев спалила две хозпостройки и гараж.

Фото ГУ МЧС по РО