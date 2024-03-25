В Ростовской области мужчина отправится за решетку за убийство сожительницы

Жестокое преступление было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

На Дону 52-летний житель хутора Грушевка Зимовниковского района отправится в колонию строгого режима за убийство сожительницы. Об этом сообщает следком по региону.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2023 года осужденный, находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта нанес своей 49-летней сожительнице множественные удары стеклянной бутылкой в область головы. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. С целью скрыть следы преступления, убийца спрятал тело своей жертвы в колодце во дворе. Спустя несколько дней злоумышленник был задержан и помещен под стражу.

В ходе следствия фигурант полностью признал свою вину. Приговором суда ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Фото: следком по РО