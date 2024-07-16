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В Ростовской области мошенники представляются сотрудниками коммунальных служб

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Этим летом телефонные мошенники начали работать по новой схеме обмана граждан. Теперь аферисты представляются не только сотрудниками банков, полиции, ФСБ, органов следствия, но и коммунальных служб. Звонки от лже-коммунальщиков поступают и жителям Ростовской области.

#Безопасность

Так, мошенники сообщают, что в доме идет плановая проверка водо- или электросчетчиков, и просят вызвать мастера к назначенному времени. Или же говорят о перерасчете коммунальных платежей, о якобы предоставленных скидках на услуги ЖКХ и так далее — вариантов много.

Как правило, «фейковые» коммунальщики хорошо подготовлены и разбираются во всех технических деталях, поэтому выявить обман сложно.

Усыпив внимание «жертвы», мошенники искусно выманивают у человека СМС с персональным кодом доступа в личный кабинет «Госуслуг», откуда скачивают все данные пользователей. Также они просят назвать номер банковских карт, паспорта, СНИЛС и ИНН, а затем выводят денежные средства со счетов.

«Информацию всегда можно проверить на «горячей линии» соответствующего ведомства, от имени которого вам звонили неизвестные», — рекомендует МинЖКХ Ростовской области.

Чаще всего от мошенничества под видом структур ЖКХ страдают пенсионеры и люди старше 50 лет. Однако попасться на уловки аферистов может каждый, вне зависимости от возраста и места нахождения.

«Ни в коем случае не сообщайте свои персональные данные, номер банковской карты, либо код, пришедший в СМС. Будьте бдительны. Не попадайтесь на уловки мошенников! Передайте эту информацию своим пожилым родственникам, ведь они наиболее доверчивы и уязвимы», — посоветовали в министерстве.

Изображение от pvproductions на Freepik

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ЖКХ МинЖКХ Ростовской области мошенники телефонное мошенничество
Таганрогская правда
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