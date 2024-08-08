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В Ростовской области мошенник прикидывался военным и воровал квадрокоптеры

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Донские полицейские задержали в Краснодаре 31-летнего ростовчанина, который притворялся военным и похищал у предпринимателей и коммерческих организаций квадрокоптеры и средства РЭБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ростовской области.

Новости Ростовской области

Мошенник зарегистрировал на свое имя фиктивную фирму и через неё связывался с предпринимателями, которые размещали в сети Интернет объявления о продаже квадрокоптеров, антидроновых ружей и другой техники.

Под предлогом планируемой покупки преступник уговаривал бизнесменов встретиться лично. Перед тем как прийти в назначенное место, он надевал военную форму с муляжами наградных медалей. Затем аферист уговаривал продавцов отправить ему товары, которые он якобы закупает для солдат. В действительности же расплачиваться он не собирался.

Действуя по отработанной схеме, мошенник обокрал три фирмы в Ростовской области на сумму более трех миллионов рублей. Попались на его уловки еще три организации из Краснодарского края и одна – из Московской области. Похищенное имущество аферист продавал, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.

Во время обысков в квартире где жил фигурант оперативники изъяли форму военнослужащего, муляжи наградных медалей, различную документацию и мобильный телефон. Сейчас подозреваемый заключен под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее мы рассказали, что житель Ростовской области задержан за убийство своего сына.

Иллюстрация скрин видео ГУ МВД по РО

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Таганрогская правда
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