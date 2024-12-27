На Дону в результате пожара в каюте сухогруза погиб 69-летний мужчина

Возгорание произошло из-за неисправного обогревателя.

В Ростове при пожаре в каюте сухогруза, стоящем в порту Ростовского зернового терминала, погиб 69-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС региона.

Сигнал с улицы 1-й Луговой донской столицы поступил сегодня утром. Тело погибшего было обнаружено в ходе тушения пожара, площадь которого оставила 9 кв. метров. В борьбе с возгоранием было задействовано четыре единицы техники и 21 человек личного состава.

Розлива топлива не произошло. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электрообогревателя.

Фото: ГУ МЧС по РО