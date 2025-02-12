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В Ростовской области могут измениться правила сдачи ОГЭ

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Ростовская область вошла в число пилотных регионов, где планируют ввести новые правила сдачи ОГЭ в 9-м классе — два предмета вместо четырех.

#В стране

12 февраля Госдума в первом чтении приняла законопроект, предусматривающий изменения в процедуре сдачи ОГЭ. Два предмета — русский язык и математику — вместо четырех будут сдавать выпускники, которые намерены продолжить обучение в системе СПО по рабочим специальностям.

Пилотный проект пройдет в пяти регионах России — Москве, Санкт-Петербурге, Ростовской и Тюменской областях, Северной Осетии.

«Ко второму чтению законопроекта список регионов, где будут реализованы нормы закона, может быть расширен, потому что поступает большое количество обращений с этой просьбой», — отметил во время заседания спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Законопроект, прежде всего, направлен на упрощение получения образования по рабочим специальностям.

«У ребят будет возможность быстро получить востребованную специальность и устроиться на региональные предприятия — об этом уже существуют договоренности с работодателями», — говорила ранее вице-спикер российского парламента Виктория Абрамченко.

Напомним, пилотный проект не касается выпускников 9-х классов 2025 года. Они будут сдавать четыре экзамена — русский язык и математику и два предмета по выбору.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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